ديلى ميل: دعوى أمريكية ضد قطر بعد رشوة مستشارى ترامب

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنّ "ستيف بانون" كبيرى مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السابق كان هدفًا لمؤامرة الرشوة القطرية بهدف التأثير على الرئيس الأمريكى.





وقالت الصحيفة، فى تقريرها الصادر الأربعاء، أنّ مغنى الراب "أيس كيوب" وشريكه التجارى "جيف كواتينيتز" أدلوا بتلك الشهادة فى دعوى قضائية ضد المستثمرين القطريين بالمحاكم الأمريكية، حيث أكدّا أنّ المستثمرين القطريين فى دورى كرة السلة الأمريكى حاولوا التوصّل إلى بانون، حينما كان يتولى منصب كبير موظفى البيت الأبيض، وأنّ المستثمر أحمد الرميحى، كان واجهة الحكومة القطرية.





كما تشير الدعوى إلى أنّ الرميحى، تفاخر أيضاً برشوة العديد من السياسيين فى واشنطن، ومنهم مايكل فلين، مستشار الأمن القومى السابق لترامب.