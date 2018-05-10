تعليق ناري من عمرو أديب على قرار جنوب إفريقيا بألا يزيد زمن الدش عن 90 ثانية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كيب تاون بجنوب أفريقيا اتخذت قرار بأن لا يزيد زمن الدش 90 ثانية، معقبًا: "نضفت ما نضفتش الدش 90 ثانية.. الدنيا مقلوبة طوابير على ملأ المياه".



وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم "، المذاع على فضائية "on e": "قعدت أفكر لو قلنا للمصريين الدش ما يزيدش عن 5 دقائق، المصريين هيعملوا إيه، ده إحنا بنقعد جوا الحمام كتير أووي".



