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تعليق ناري من عمرو أديب على قرار جنوب إفريقيا بألا يزيد زمن الدش عن 90 ثانية

الخميس 10/مايو/2018 - 03:28 ص
تعليق ناري من عمرو أديب على قرار جنوب إفريقيا بألا يزيد زمن الدش عن 90 ثانية
الإعلامي عمرو أديب
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن كيب تاون بجنوب أفريقيا اتخذت قرار بأن لا يزيد زمن الدش 90 ثانية، معقبًا: "نضفت ما نضفتش الدش 90 ثانية.. الدنيا مقلوبة طوابير على ملأ المياه".

وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم "، المذاع على فضائية "on e": "قعدت أفكر لو قلنا للمصريين الدش ما يزيدش عن 5 دقائق، المصريين هيعملوا إيه، ده إحنا بنقعد جوا الحمام كتير أووي".

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