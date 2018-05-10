تعليق ناري من عمرو أديب على قرار جنوب إفريقيا بألا يزيد زمن الدش عن 90 ثانية
الخميس 10/مايو/2018 - 03:28 ص
كساب أحمد
قال الإعلامي عمرو أديب، إن كيب تاون بجنوب أفريقيا اتخذت قرار بأن لا يزيد زمن الدش 90 ثانية، معقبًا: "نضفت ما نضفتش الدش 90 ثانية.. الدنيا مقلوبة طوابير على ملأ المياه".
وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم "، المذاع على فضائية "on e": "قعدت أفكر لو قلنا للمصريين الدش ما يزيدش عن 5 دقائق، المصريين هيعملوا إيه، ده إحنا بنقعد جوا الحمام كتير أووي".
وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم "، المذاع على فضائية "on e": "قعدت أفكر لو قلنا للمصريين الدش ما يزيدش عن 5 دقائق، المصريين هيعملوا إيه، ده إحنا بنقعد جوا الحمام كتير أووي".