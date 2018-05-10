"المصيلحي": صرف التموين لأصحاب البطاقات غير المكتملة في رمضان

كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم صرف التموين خلال شهر رمضان لأصحاب البطاقات التموينية غير المكتملة.



وأوضح "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على الفضائية "الأولى"، أنه سيتم توفير بطاقات ورقية لجميع من تم قبول بياناتهم في عملية تحديث البطاقات التموينية، اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل.



وأشار وزير التموين إلى أن القرار يتضمن جميع من تم قبول بياناتهم، وجميع من تم قبول بياناتهم ناقص فرد، بالإضافة إلى من لم يتسلم البطاقات.

