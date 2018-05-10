أيمن منصور: هدفي في شباك الأهلي بالسوبر الأفريقي "الأفضل" في مسيرتي

كشف أيمن منصور نجم الزمالك السابق عن أفضل الأهداف في مسيرته الكروية.





وقال "منصور" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "هدفي في مرمي الأهلي بقميص الزمالك خلال مباراة السوبر الأفريقي عام 1994 من أفضل الأهداف في مسيرتي الكروية".



