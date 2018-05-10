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أيمن منصور: هدفي في شباك الأهلي بالسوبر الأفريقي "الأفضل" في مسيرتي

الخميس 10/مايو/2018 - 12:35 ص
أيمن منصور: هدفي في شباك الأهلي بالسوبر الأفريقي الأفضل في مسيرتي
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علاء خليف
 

كشف أيمن منصور نجم الزمالك السابق عن أفضل الأهداف في مسيرته الكروية.


وقال "منصور" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "هدفي في مرمي الأهلي بقميص الزمالك خلال مباراة السوبر الأفريقي عام 1994 من أفضل الأهداف في مسيرتي الكروية".


وأضاف: " سجلت الكثير من الأهداف الرائعة والمهمة في مسيرتي ولكن هدفي في شباك الأهلي "غالي أوي" ".


يذكر أن الزمالك فاز علي الأهلي بهدف دون رد في أول سوبر مصري أفريقي عام 1994 وتوج بلقب البطولة.

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