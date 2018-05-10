أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 9/5/2018: سلع أهلا رمضان ونظام التعليم الجديد
الخميس 10/مايو/2018 - 03:10 ص
أمنية فوزي - رقية جمال - ندى محمد - كساب أحمد - نعيم يوسف - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
عالم مصريات: اكتشاف مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني إنجاز تاريخي
علق بسام الشماع، عالم المصريات، على إعلان جامعة القاهرة اكتشاف مقبرة ضخمة لكبير قادة الجيش المصري القديم في عهد رمسيس الثاني بسقارة، قائلا إنه يعد انجازا تاريخيا وعالميا وذات أهمية كبيرة، خاصة على المستوى العسكري، حيث تكشف عن الجيش المصري القديم ونرى فيها جنود المشاة والعجلات الحربية، ويظهر بها ممر مائي كانت تعيش به تماسيح وهو المنظر الذي لم يظهر سوى مرة واحدة في اكتشاف سابق.
وزير السياحة السوري: الإرهاب الإعلامي هو السبب في تشويه البلاد
أكد بشر يازجي، وزير السياحة السوري، أنه سعيد بوجوده فى مصر ويشكر وزارة السياحة المصرية على دعوتهم لحضور المؤتمر الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بشرم الشيخ، موضحا أن بلاده تواجه تحديات كبيرة ولكنهم رغم ذلك يوفرون جميع وسائل الامن والامان لجميع السياح، مشيرا إلى أن الإرهاب الاعلامي هو السبب في تشويه البلاد.
رئيس جهاز حماية المستهلك: "بتنعم من الاستقرار الداخلي والخارجي في عهد السيسي"
عقب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك على لو لم يتواجد الرئيس السيسي، وثورة 30 يونيو ماذا كان حدث لنا، قائلًا: "أنا شخصيًا بتنعم من الاستقرار الداخلي والخارجي الذي حدث في عهده".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
عالم مصريات: اكتشاف مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني إنجاز تاريخي
علق بسام الشماع، عالم المصريات، على إعلان جامعة القاهرة اكتشاف مقبرة ضخمة لكبير قادة الجيش المصري القديم في عهد رمسيس الثاني بسقارة، قائلا إنه يعد انجازا تاريخيا وعالميا وذات أهمية كبيرة، خاصة على المستوى العسكري، حيث تكشف عن الجيش المصري القديم ونرى فيها جنود المشاة والعجلات الحربية، ويظهر بها ممر مائي كانت تعيش به تماسيح وهو المنظر الذي لم يظهر سوى مرة واحدة في اكتشاف سابق.
وزير السياحة السوري: الإرهاب الإعلامي هو السبب في تشويه البلاد
أكد بشر يازجي، وزير السياحة السوري، أنه سعيد بوجوده فى مصر ويشكر وزارة السياحة المصرية على دعوتهم لحضور المؤتمر الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بشرم الشيخ، موضحا أن بلاده تواجه تحديات كبيرة ولكنهم رغم ذلك يوفرون جميع وسائل الامن والامان لجميع السياح، مشيرا إلى أن الإرهاب الاعلامي هو السبب في تشويه البلاد.
رئيس جهاز حماية المستهلك: "بتنعم من الاستقرار الداخلي والخارجي في عهد السيسي"
عقب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك على لو لم يتواجد الرئيس السيسي، وثورة 30 يونيو ماذا كان حدث لنا، قائلًا: "أنا شخصيًا بتنعم من الاستقرار الداخلي والخارجي الذي حدث في عهده".
"التموين" تعلن أسعار السلع داخل معارض أهلا رمضان
قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن سعر السكر يتراوح بين 720 قرش-800 قرش، وأسعار اللحوم مستقرة عند 85 جنيه للحوم السودانية و60 جنيه للمجمدة، و19 جنيه لكيلو الدواجن، وهناك توافر لياميش رمضان بأسعار تنافسية، واسعار زيت عباد الشمس تتراوح من 17-20 جنيه.
"الأرصاد" تحذّر من طقس الغد.. وتوجه نصائح لمرضى العيون والجهاز التنفسي
حذّر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مرضى العيون والجهاز التنفسي من حالة الطقس، وطالبهم باستشارة الطبيب والابتعاد عن الأتربة.
معتز الدمرداش يفجر مفاجأة عن واقعة مذبحة "فيلا الرحاب"
كشف الإعلامي معتز الدمرداش، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، عن مفاجأة في حادث فيلا الرحاب، قائلًا إنه تم دفن الزوجة والأبناء في مقابر عائلة الأم بالشرقية، ودفن الأب بالقاهرة.
رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر: لن نترك أحد يتجاوز القانون في علاج المواطن
قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، إنه لن يترك أحد يتجاوز القانون في علاج المواطن، وهذا ليس شعارات.
وزير التعليم: لن نؤجل تطبيق النظام الجديد.. "والقديم مات" (فيديو)
قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لن يؤجل نظام التعليم الجديد، متابعًا: "النظام القديم مات"، مؤكدًا أن النظام سيطبق في شهر سبتمبر المقبل.
عمرو أديب: المعارضة في مصر موسمية.. "بيطلعوا أسبوع في السنة"
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المعارضة في مصر موسمية، متسائلًا: "فين خالد علي وحمدين صباحي دلوقتي، مش بيطلعوا غير أسبوع في السنة".
وزير التنمية المحلية: الدولة ستسترد أملاكها من كل مغتصب.. لا تراجع ولا تردد
قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة ستقوم باسترداد أرضها بما عليها من مباني لمن لم يتقدم لتقنين أوضاعه، معقبًا: "لا تراجع ولا تردد، الدولة ستسترد أملاكها من كل مغتصب"
قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن سعر السكر يتراوح بين 720 قرش-800 قرش، وأسعار اللحوم مستقرة عند 85 جنيه للحوم السودانية و60 جنيه للمجمدة، و19 جنيه لكيلو الدواجن، وهناك توافر لياميش رمضان بأسعار تنافسية، واسعار زيت عباد الشمس تتراوح من 17-20 جنيه.
"الأرصاد" تحذّر من طقس الغد.. وتوجه نصائح لمرضى العيون والجهاز التنفسي
حذّر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مرضى العيون والجهاز التنفسي من حالة الطقس، وطالبهم باستشارة الطبيب والابتعاد عن الأتربة.
معتز الدمرداش يفجر مفاجأة عن واقعة مذبحة "فيلا الرحاب"
كشف الإعلامي معتز الدمرداش، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، عن مفاجأة في حادث فيلا الرحاب، قائلًا إنه تم دفن الزوجة والأبناء في مقابر عائلة الأم بالشرقية، ودفن الأب بالقاهرة.
رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر: لن نترك أحد يتجاوز القانون في علاج المواطن
قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، إنه لن يترك أحد يتجاوز القانون في علاج المواطن، وهذا ليس شعارات.
وزير التعليم: لن نؤجل تطبيق النظام الجديد.. "والقديم مات" (فيديو)
قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لن يؤجل نظام التعليم الجديد، متابعًا: "النظام القديم مات"، مؤكدًا أن النظام سيطبق في شهر سبتمبر المقبل.
عمرو أديب: المعارضة في مصر موسمية.. "بيطلعوا أسبوع في السنة"
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المعارضة في مصر موسمية، متسائلًا: "فين خالد علي وحمدين صباحي دلوقتي، مش بيطلعوا غير أسبوع في السنة".
وزير التنمية المحلية: الدولة ستسترد أملاكها من كل مغتصب.. لا تراجع ولا تردد
قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة ستقوم باسترداد أرضها بما عليها من مباني لمن لم يتقدم لتقنين أوضاعه، معقبًا: "لا تراجع ولا تردد، الدولة ستسترد أملاكها من كل مغتصب"