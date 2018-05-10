أيمن منصور: حسام حسن لم يتخلي عن نجلي بعد إصابته بالصليبي ولن أنسي له ذلك

وجه أيمن منصور نجم الزمالك السابق الشكر لـ حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي علي دعمه ومساندته لنجله أحمد لاعب الفريق البورسعيدي بعد إصابته بالرباط الصليبي.





وقال "منصور" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "حسام حسن لم يتخلي عن نجلي خلال إصابته بالرباط الصليبي وكان يدعمه ويسانده بقوة حتي عاد للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق، ولن أنسي له هذا الموقف الرائع طول عمري".



