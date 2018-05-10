مصر × يوم.. الأرصاد تحذر مرضى العيون والجهاز التنفسي من طقس الغد

ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها تحذير الأرصاد من طقس غدًا الخميس، والتأكيد على أن وزير التربية والتعليم لم يغير تصريحه بشأن نظام التعليم الجديد، بالإضافة إلى حديث الإعلامي عمرو أديب عن المعارضة.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

الأرصاد تحذر مرضى العيون والجهاز التنفسي

حذّر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مرضى العيون والجهاز التنفسي من حالة الطقس، وطالبهم باستشارة الطبيب والابتعاد عن الأتربة.

وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أن طقس الغد سيشد نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة، والتي قد تصل إلى حد العاصفة، وأن درجة الحرارة ستصل إلى 39 درجة.

وقال إن الطقس سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، سيصل إلى 8 درجات، مع هدوء الرياح يوم الجمعة.

الوزراء: وزير التعليم لم يغير تصريحاته

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لم يغير تصريحاته، لكن البعض أثرها بشكل مختلف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن النظام الجديد سيتم البدء به في سبتمر القادم.

وتابع، أن المنظومة الجديدة سيكون فيها فكر جديد، مشيرًا إلى أن هذا التطوير في منظومة التعليم مطروح منذ فترة، والدولة كانت حريصة للنظر للتعليم من منظور متكامل.

عمرو أديب: المعارضة في مصر موسمية

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن المعارضة في مصر موسمية، متسائلًا: "فين خالد علي وحمدين صباحي دلوقتي، مش بيطلعوا غير أسبوع في السنة".

وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن هناك أجهزة مخابرات في مصر تجيب كل يوم عن أكثر شخص مؤثر في مصر، معقبًا: "دي معلومة، مش بقول كده ،وخلاص"، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان لم تمت وما زالت لديها الكثير من الأموال.

وطالب بوجود رؤية للحياة السياسية في مصر حتى لا نتفاجئ بالإخوان في السلطة مرة أخرى، متابعًا:" الإخوان وصلوا للحكم بعد 80 سنة طوبة على طوية، بنفس طريقة النمل".

خبير استراتيجي يكشف الطلب الذي رفضه مبارك لأمريكا

وقال العزب الطيب، الخبير الاستراتيجي، إن الإدارة المصرية الجديدة مختلفة ومتميزة، لأنها ليست إدارة الرئيس الأسبق حسني مبارك التي وصفها الكيان الصهيوني بالكنز الاستراتيجي، وكان ارتباطها بأمريكا عضويًا وحميميًا، ولم يرفض شيئًا لأمريكا سوى إنشاء قاعدة أمريكية في مصر.

وتابع "الطيب"، خلال حواره على فضائية "on live"، مساء الأربعاء، أن الإدارة المصرية الجديدة تجردت من عناصر كانت تكبل العلاقات المصرية الأمريكية، وهي تتنوع مصادر تسليح الجيش المصري، وإنشاء علاقات متوازنة مع أمريكا وروسيا والصين.