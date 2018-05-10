عاجل.. إيران تقصف إسرائيل بـ20 صاروخ

أعلن جيش الاحتلال، اليوم أنّ فيلق القدس الإيرانى، أطلق نحو 20 صاروخ ضد إسرائيل من الأراضى السورية، وفقاً لشبكة "24 نيوز".





وأضاف المصدر أنّ إسرائيل اعترضت بعض الصواريخ التى سقطت فى مناطق بالجولان.





وأُطلقت صافرات إنذار الصواريخ بعد منتصف ليل الخميس فى هضبة الجولان، بعد ساعات من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجمات ضد أهداف إيرانية في سوريا.





ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن صفارات الإنذار سُمع دويها فى مناطق مجدل شمس ونيف أتيف ونمرود ومساعد وبقعاعة وأودم وإل روم.

ومساء الثلاثاء، أمرت إسرائيل الحكومات المحلية بفتح ملاجئ للقنابل لسكان هضبة الجولان فى ضوء تحركات غير طبيعية للقوات الإيرانية في سوريا، وفقاً للمصدر.