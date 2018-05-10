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أيمن منصور يكشف كواليس انتقاله من الأهلي للزمالك

الخميس 10/مايو/2018 - 12:09 ص
أيمن منصور يكشف كواليس انتقاله من الأهلي للزمالك
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علاء خليف
 

كشف أيمن منصور نجم الكرة المصرية والزمالك السابق عن كواليس رحيله عن الأهلي في فترة الناشئين، وكيف إنضم لنادي الزمالك.


وقال "منصور" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " بالفعل كنت ألعب ضمن صفوف ناشئي الأهلي قادمًا من احد مراكز الشباب بالشرقية، ولكن تعرضت لإصابة في الركبة بالرباط الداخلي وحصلت علي علاج لمدة 3 أشهر".


وأضاف: " كنت مرشحًا للتصعيد للفريق الأول بالنادي الأهلي ولكن أثناء احدي المباريات في صفوف فريق الناشئين وكنت متألق خلال اللقاء حاولت تسديد إحدي الكرات ولكن اصطدمت قدمي بالأرض وتجددت إصابتي ورحلت بعدها مع مجموعة من اللاعبين الشباب".


وواصل: " كنت أتمني الاستمرار مع الأهلي لأن الكرة في مصر "أهلي وزمالك" ".


وتابع: "الاسماعيلي طلب ضمي من النادي الاهلي وتم الإتفاق علي الإنتقال للدراويش مقابل 5 آلاف جنيه وكان مبلغًا ضخمًا عام 1983، ولكن تراجعت عن الإنضمام للفريق بعد رحيل كابتن شحتة لتدريب منتخب مصر".


وأردف: "تعاقد معي نادي السكة الحديد مقابل 7 آلاف جنيه بعد رحيلي عن الأهلي ونجحت في الإنضمام للمنتخب خلال تواجدي مع الفريق وصعدنا للدرجة الأولي ولعبنا موسمين في الدوري الممتاز، وفي الموسم الاخير قررت خوض تجربة إحتراف في سلطنة عمان".


وأتم: " عقب عودتي من عمان جلس معي حمادة إمام وفاروق جعفر وطلبوا التعاقد معي وسألوني علي شروطي المالية وقلت لهما لدي شرطًا وحيدًا للإنضمام للفريق وهو المشاركة بشكل أساسي وتم التعاقد معي".

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