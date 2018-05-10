التؤام يحسم مصير "حمدي" مع المصري

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن مجلس الإدارة فوض إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي في تحديد مصير محمد حمدي لاعب الفريق.





وقال الخولي في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" الذي يذاع عبر فضائية Ltc : "الجهاز الفني هو الجبهة الوحيدة التي ستحدد رحيل حمدي من عدمه، ولم يأتي أي عروض رسمية داخل مصر لضم اللاعب".



