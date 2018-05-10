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أيمن منصور يكشف كواليس رفضه تولي منصب مدير الكرة بالزمالك

الخميس 10/مايو/2018 - 12:02 ص
أيمن منصور يكشف كواليس رفضه تولي منصب مدير الكرة بالزمالك
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علاء خليف
 

أوضح أيمن منصور نجم الزمالك السابق كواليس إعتذاره عن تولي منصب مدير الكرة في الزمالك، وحقيقة سفره من الغردقة إلي الساحل الشمالي من أجل طلب الإنضمام للجهاز الفني قبل الإعتذار عن ذلك.


وقال "منصور" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": علاقتي مع مرتضي منصور جيدة ولا يوجد بيننا سوي التقدير والاحترام".


وأضاف: " ما حدث أنني كنت في الغردقة وتلقيت اتصالًا من فاروق جعفر المستشار الفني السابق للزمالك يطلب مقابلتي مع مرتضي منصور رئيس النادي في الساحل الشمالي..وبالفعل ذهبت لمقابلتهما".


وتابع: "مرتضي منصور قال لي "انت شخصية محترمة والجميع يحترمك ويقدرك وصاحب شخصية قوية"، وطلب إنضمامي للجهاز الفني كـ مديرًا للكرة، ولكنني أبلغت فاروق جعفر اعتذاري لرغبتي في العمل بالتدريب وليس الإدارة".


وأكد أنه عاني بشكل كبير خلال فترة تواجده في منصب مدير الكرة بالزمالك في عهد مجلس كمال درويش

وأتم: "بعدها تلقيت عرضًا لتدريب نادي المرخية القطري ووافقت علي ذلك لرغبتي في العمل بالتدريب ورحلت لقطر".

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