أيمن منصور يكشف كواليس رفضه تولي منصب مدير الكرة بالزمالك

أوضح أيمن منصور نجم الزمالك السابق كواليس إعتذاره عن تولي منصب مدير الكرة في الزمالك، وحقيقة سفره من الغردقة إلي الساحل الشمالي من أجل طلب الإنضمام للجهاز الفني قبل الإعتذار عن ذلك.





وقال "منصور" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": علاقتي مع مرتضي منصور جيدة ولا يوجد بيننا سوي التقدير والاحترام".



