الحضري يشكر مدرب حراس المنتخب على استجابته لطلبه



وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية نقلتها فضائية أون سبورت :"اتدرب من 15 أبريل مع ناجي مدرب حراس المنتخب لانتهاء الدوري السعودي وكنت أتمنى تواجد زملائي ولكن ارتباطاتهم مع أنديتهم منعتهم من ذلك".



واختتم الحضري تصريحاته قائلاً :"عندما عرضت على الكابتن ناجي التدرب تحت قيادته وافق على الفور على الرغم من أنه في إجازة وأوجه له الشكر على استجابته لطلبي".

وجه عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الشكر لأحمد ناجي مدرب حراس المنتنب على استجابته لطلبه والقيام بتدريبه.