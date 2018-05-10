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الحضري يشكر مدرب حراس المنتخب على استجابته لطلبه

الخميس 10/مايو/2018 - 12:01 ص
الحضري يشكر مدرب حراس المنتخب على استجابته لطلبه
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ريهام عبدالمحسن
 
وجه عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الشكر لأحمد ناجي مدرب حراس المنتنب على استجابته لطلبه والقيام بتدريبه.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية نقلتها فضائية أون سبورت :"اتدرب من 15 أبريل مع ناجي مدرب حراس المنتخب لانتهاء الدوري السعودي وكنت أتمنى تواجد زملائي ولكن ارتباطاتهم مع أنديتهم منعتهم من ذلك".

واختتم الحضري تصريحاته قائلاً :"عندما عرضت على الكابتن ناجي التدرب تحت قيادته وافق على الفور على الرغم من أنه في إجازة وأوجه له الشكر على استجابته لطلبي".
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