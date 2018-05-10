خبير عسكري: انفتاح السوق الإفريقية على مصر سيشجع الاستثمار الأجنبي

قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية، إن مصر كانت حاضنة لكل الأفارقة في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.



وأضاف "سالم"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أن مصر ابتعدت في فترة من الفترات عن إفريقيا، والقيادة السياسية الحالية أعادتها إلى أحضانها.



وأشار إلى أن السوق الإفريقية وانفتاحها على مصر ستشجع الاستثمار الأجنبي.

