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متحدث التعليم العالي يكشف حقيقة تعليق نجفة بحجرة اجتماعات المجلس بـ64 ألف جنيه

الخميس 10/مايو/2018 - 03:01 ص
متحدث التعليم العالي يكشف حقيقة تعليق نجفة بحجرة اجتماعات المجلس بـ64 ألف جنيه
نجفة التعليم العالي
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، حقيقة تعليق نجفة بحجرة اجتماعات المجلس بــ 64 ألف جنيه، ومطلية بالذهب.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج مصر "النهاردة" المذاع على القناة الأولى، أن هذه النجفة ليست مطلية بالذهب كما يقال لكن هى مطلية بمادة تمنعها من الصدأ، مؤكدا أن هذه النجفة موجودة من عام 2009.

وأشار إلى أن الشركة المسئولة عن مشروع تطوير المبنى قامت اليوم بنشر بعض الصور للمشروعات التى قامت بها خلال الفترة الأخيرة وكان من بين الصور هذه الصورة، وهوما أثار الموضوع.

ودعا متحدث وزارة التعليم العالي، وسائل الإعلام، إلى توخي الدقة في نقل المعلومات.
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