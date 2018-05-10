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التفاصيل الكاملة لاتهام طفل عمره 4 سنوات بالتحرش بطفلة

الخميس 10/مايو/2018 - 01:46 ص
التفاصيل الكاملة لاتهام طفل عمره 4 سنوات بالتحرش بطفلة
أرشيفية
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كساب أحمد
 
قال عماد عبد اللاه، المحامي، إن الحديث بأن هناك والد طفلة اتهم طفل بالتحرش بابنته أمر غير صحيح، خاصة أن كلا الطفلين لا يتجاوز عمرهما أربع سنوات، ووسائل الإعلام هي المسؤولة عن ترديد هذه للإشاعات، لافتًا إلى أن والد الطفلة اتهم الطفل بضرب الطفلة.

وتابع المحامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أن أصل الواقعة محضر كيدي تضمن أن الطفل قام بضرب طفلة بتحريض من جدته.

وأضاف سامح مدكور، والد الطفل، خلال نفس المداخلة، أنه عندم علم بأن هناك محضر حرر في ابنه الذي لم يتجاوز الأربع سنوات لم يصدق،، لافتًا إلى أنه عندما اصطحب نجله إلى المحكمة سأله بعض المحامين عن سبب اصطحابه لطفل في المحكمة فأخبرهم بأنه متهم، فاستغرب الجميع.

ولفت والد الطفل إلى أن القاضي عندما شاهد نجله المتهم ضحك وسلم عليه، معقبًا: "أنا مستغرب كل اللي بيحصل، الناس هللت لما أبني خد براءة".
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