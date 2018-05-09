الإسماعيلى يعلن غياب نجمي الفريق عن لقاء المصرى



وأضاف عبدالعزيز بأن اللاعب سيتم وضع قدمه بالجبس بعد فشل لحاقه بالمباراة.



وعن موقف إسلام عبدالنعيم ، أشارعبدالعزيز إلى أن اللاعب اكتمل شفاءه لكنه غير جاهز من الجانب لذلك موقف لحاقه من المباراة صعب للغاية.

قال الدكتور أكرم عبدالعزيز عضو الجهاز الطبى للاسماعيلى أن محمود متولى لاعب الفريق سيغيب عن لقاء المصرى بعد اصابته بكدمة فى الكاحل.