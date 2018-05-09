الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية التونسية

أعلن عضو الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية.





وقال الجربوعي في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا للانتخابات: " فاز المستقلون بـ 2367 مقعدا بنسبة 32 في المائة، وحلت حركة النهضة ثانيا بحصولها على 2135 مقعدا بنسبة 29 بالمائة، بينما جاء حزب نداء تونس، الذي يقوده الرئيس الباجي قايد السبسي، ثالثا بحصوله على 1595 مقعدا بنسبة 22 في المائة ، وحصد الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية 259 مقعدا بنسبة 3.6 في المائة، أما حزب الرئيس السابق منصف المرزوقي — حراك تونس الإرادة يتراجع ويحوز على 84 مقعدا بنسبة 1.7 في المائة".









يذكر أنه، في أول رد فعل على نتائج الانتخابات التونسية، وتصدر حزب "النهضة"، أعلن حزب "نداء تونس" إنهاء تحالفه معه، وإبرام تحالفات جديدة مع القوائم المستقلة التي تتفق مع توجهاته السياسية.





قال المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس"، حافظ قائد السبسي، اليوم الأربعاء 9 مايو/ أيار، إن حزبه لن يتحالف مع حزب النهضة في المجالس البلدية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، مضيفا في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن حزب "نداء تونس" سيتحالف فقط مع القوائم المستقلة المعبرة عن الطيف الديمقراطي، القريبة من توجهاته، ومع الأحزاب السياسية التي تشترك مع "نداء تونس" في جملة من الثوابت والأفكار.