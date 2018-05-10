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وزير التموين: لدينا مخزون استراتيجي من السكر والزيت يكفي لـ3 أشهر

الخميس 10/مايو/2018 - 01:09 ص
وزير التموين: لدينا مخزون استراتيجي من السكر والزيت يكفي لـ3 أشهر
الدكتور على المصيلحي
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داليا الحسين
 
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توفير الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، موضحًا أن الحكومة تغلبت على أزمة الأرز، ولدينا مخزون يكفي للأشهر القادمة.

وأضاف "المصيحلي"، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة الفضائية "الأولى"، أنه تم توفير مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 3 أشهر، بجانب توفير مخزون من القمح والذي وصل تخزين أكثر من مليون طن حتى اليوم، فضلا عن توفير مخزون من الزيت يكفي لأكثر من 3 أشهر.

وأشار إلى أن استهلاك المواطنين يزداد خلال شهر رمضان بنسبة تصل لأكثر من 30%، لافتا إلى أن الدولة أقامت العديد من المعارض لتوفير السلع ومنع ارتفاع الأسعار.

وأكد وزير التموين، أنه سيتم طرح السلع والمنتجات بأسعار مخفضة داخل معارض أهلا رمضان.
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