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عاشور والشحات ضمن قائمة المنتخب أمام الكويت

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:41 م
عاشور والشحات ضمن قائمة المنتخب أمام الكويت
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محمد الصو
 
استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على استدعاء حسام عاشور لاعب وسط فريق النادي الأهلي، وحسين الشحات صانع ألعاب فريق العين الإماراتي، خلال معسكر مايو وأول يونيو المقبل.

كما استقر كوبر، على ضم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، رغم استبعاده من التشكيل الأساسي لفريقه على مدار المباريات الماضية، نظرًا لغياب أحمد الشناوي حارس الزمالك، للإصابة.

واقترب محمد مجدي قفشة صانع ألعاب إنبي، من الخروج عن حسابات المدير الفني، خلال مباراة الكويت الودية المقبلة، لعدم اقتناعه بإمكانياته خلال معسكر سويسرا الذي أقيم في مارس الماضي.

ويخوض المنتخب الوطني، معسكرًا خلال شهر مايو وأول يونيو المقبل، يتخلله ثلاثة مواجهات ودية أمام الكويت يوم 26 مايو، ثم كولومبيا بالعاصمة الإيطالية روما يوم 1 يونيو المقبل، ويُختتم المعسكر بمواجهة بلجيكا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم 6 يونيو في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.

المزيد عن: مصر كوبر حسين الشحات حسام عاشور الكويت
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