3 % ارتفاع فى أسعار النفط بعد انسحاب أمريكا من اتفاق إيران

قفزت أسعار النفط حوالي 3 بالمئة يوم الأربعاء وسجلت أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام بعد أن ساعد هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة في توسيع مكاسب السوق التي أعقبت قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق نووي مع إيران.





ومتجاهلا نداءات من حلفاء، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الانسحاب من الاتفاقية النووية الدولية الموقعة مع إيران في 2015 وأعلن عن ”أعلى مستوى“ من العقوبات على البلد العضو بمنظمة أوبك، وهو ما أثار مخاوف بين المستثمرين من تزايد مخاطر الصراع في الشرق الأوسط وهو ما قد يعرقل إمدادات النفط إلى سوق تشهد نقصا في المعروض.





ومن المرجح أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بعد 180 يوما ما لم يتم التوصل إلى اتفاقية أخرى.





وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.36 دولار، أو 3.2 في المئة، لتبلغ عند التسوية 77.21 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل خام القياس العالمي 77.43 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 .





وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.08 دولار، أو 3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.44 دولار للبرميل.





وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في شهر.





وزادت الأسعار مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام المحلية هبطت بمقدار 2.2 ميون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة بفارق كبير التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 719 ألف برميل.





وأشارت البيانات أيضا إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 955 ألف برميل يوميا إلى 5.4 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير.