"أديب": التحقيقات أثبتت أن القيادي الإرهابي طارق الزمر وفر التمويل المالي لتنظيم ولاية سيناء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تحقيقات أمن الدولة كشفت أن جماعة ولاية سيناء كان لديها اتصالات بداعش، وكانت تخطط لإسقاط الحكم في مصر، من خلال إقامة الخلافة الإسلامية، لافتًا إلى أن هذه التحقيقات أدلى بها 88 متهمًا.





وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن عناصر ولاية سيناء التحقوا بداعش في سوريا لاكتساب الخبرة في حروب الشوارع، لافتًا إلى أن التحقيقات أثبتت أن القيادي الإرهابي طارق الزمر وفر التمويل المالي لتنظيم ولاية سيناء.



