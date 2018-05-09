في النتائج الأولية لللإنتخابات البلدية بالضاحية الشمالية.. المرسى تختار القائمات المستقلة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:32 م
مروى الجلاصي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مساء اليوم الأربعاء 9 ماي 2018، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية لللإنتخابات البلدية.
وأسفرت عمليات الإقتراع والفرز وجمع النتائج بكافة الدوائر البلدية بالضاحية الشمالية ،عن النتائج التالية:
*الدائرة البلدية الكـــرم
-حركة نداء تونس 12 مقعدا
-حركة النهصة: 9 مقاعد
-قائمة رجال نساء وشباب الكرم: 6 مقاعد
-قائمة بالإرادة ننمو: 3 مقاعد
*الدائرة البلدية المرسى
-حركة النهضة: 4 مقاعد
-ألوان المرسى: 7 مقاعد
-أمل المرسى: 2 مقاعد
-حركة نداء تونس: 5 مقاعد
-المرسى تتبدل: 11 مقعدا
-التيار الديمقراطي: مقعد وحيد
*الدائرة البلدية حلق الواد
- المثابرة والتواصل 5 مقاعد
-الاتحاد الشعبي الجمهوري 2 مقاعد
-حركة النهضة 5 مقاعد
-النصر 4 مقاعد
-حركة نداء تونس 8 مقاعد
*الدائرة البلدية سيدي بو سعيد
- المنارة 2 مقاعد
-حركة نداء تونس 6 مقاعد
-حركة النهضة مقعد وحيد
-قائمة الصلاح مقعد وحيد
-قائمة سيدي بوسعيد أصالة ومستقبل مقعد وحيد
-الاتحاد المدني مقعد وحيد
*الدائرة البلدية قرطاج
-قرطاج جنة 3 مقاعد
-حماة قرطاج 3 مقاعد
-حركة نداء تونس 4 مقاعد
-حركة النهضة 3 مقاعد
-الأجيال 3 مقاعد
-قرطاج الحرية 2 مقاعد
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