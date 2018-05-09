صراع الحذاء الذهبي - "ميسي" يواصل الصدارة و "صلاح" يبحث عن المعجزة أمام برايتون



يتنافس الكثير من اللاعبين الهدافين علي لقب هداف الدوريات الأوروبية، تحت مسمي جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا خلال العام، ومر أكثر من 3 أشهر من موسم 2018.





ويتم حسم جائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى أوروبا كل عام من خلال ضرب عدد الأهداف فى عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وفقًا لمستوى الدورى الذى يلعب به اللاعب.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" اللاعبين الذي يتنافسوا علي الحذاء الذهبي ومستويات الدوريات الكبري لإحتساب عدد النقاط.





- عدد النقاط في كل دوري :-



الدورى الإيطالى (2)، الدورى الإسبانى (2)، الدورى الإنجليزى (2)، الدورى الألمانى (2)، الدورى الفرنسى (2)، الدورى الهولندى (1.5)، الدورى البلجيكى (1.5)، الدورى البلغارى (1.5)، الدورى السويسرى (1.5)، الدورى الأسكتلندى (1.5)، والدورى البرتغالى (1.5).





أبرز المنافسين علي لقب الحذاء الذهبي :-



- يتصدر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، قائمة المنافسة علي لقب الحذاء الذهبي برصيد 34 هدف، اي يساوي 68 نقطة.



- ويأتي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني برصيد 31 هدف، اي يساوي 62 نقطة.



- ويحل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، في المركز الثالث برصيد 29 هدف، اي يعادل 58 نقطة.



- ويأنتي تشيرو ايموبيلي لاعب نادي لاتسيو الإيطالي، وايدسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وماورو إيكاردي لاعب نادي إنتر ميلان، وهاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، في المركز الرابع برصيد 28 هدف، وما يساوي 56 نقطة.



- ويحتل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، المركز الخامس برصيد 25 هدف، اي يساوي 48 نقطة.



- ويحل لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني، في المركز السادس برصيد 24 هدف، اي يساوي 46 نقطة.