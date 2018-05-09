فضل شاكر.. "شبعنا من التمثيل"

"شبعنا من التمثيل"، جملة أعادت الحياة للكثير من عشاق الفنان اللبناني فضل شاكر، وهي عنوان أغنية المقدمة لمسلسل "لدينا أقوال أخرى"، التي طرحتها شركة العدل جروب منذ ساعات، تمهيداً لعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.





بالرغم من اتهامه بالإرهاب والتعدي على الجيش اللبناني في معركة عبرا، لكن ظل صوته الدافئ دليل براءته أمام الملايين من محبيه، بعدما أثار نبأ اعتزاله الفن عام 2012، الحزن داخل الوسط الفني وخارجه، وطالبه الكثيرون بالعودة إلى الغناء مرة اخرى.





بين الأسباب الدينية والسياسية، ترددت الكثير من الأقاويل حول ابتعاده المفاجئ عن الساحة الغنائية، في ظل شهرته الواسعة في الوطن العربي، خاصة بعد ظهوره داخل المسجد وإطلاق لحيته، وهو ما فسره الكثيرون برغبته في التقرب من الله.





انضمامه للمقاومة السورية ومعارضته لنظام بشار الأسد، كانت بداية علاقته بالسياسة، الذي ظل حبيسها لسنوات، لم يتمكن خلالها من التحرر والعودة إلى جمهوره، خاصة بعد صدور حكم غيابي ضده، بتهمة الاعتداء على الجيش اللبناني وتكوين جماعات إرهابية.





فترة طويلة قضاها فضل شاكر، في بذل جميع الجهود لإثبات براءته أمام الناس، مستحضراً روح المطرب الذي لقب ب"ملك الرومانسية"، بطرح أغنيته الأولى بعد العودة بعنوان "ليه الجرح"، موخراً، ثم تعاقده على غناء تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى".





"العدل جروب" قررت تنفيذ الحكم بالإعدام على صوت أثارت عودته الفرحة في قلوب الملايين، وذلك بالرغم من تصريحاته المتكررة حول براءته من قتل الجيش اللبناني، حيث أعلن الكاتب والمنتج مدحت العدل، حذف صوت الفنان من تتر المسلسل.





"ويا دنيا كفاية خيانة شبعنا من التمثيل، وأمانة عليكي أمانة لو شوفتي حد أصيل، تقولي له يا عم فارقنا لا زمانك ولا دنيتنا دا زمان العايب فيه في السما والحر ذليل"، كلمات عبرت عن شعور "شاكر" الداخلي، تجاه من ظلموه وتسببوا في حرمانه من الغناء.