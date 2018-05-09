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ألمانيا تسعى لترحيل حارس سابق لأسامة بن لادن

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:26 م
ألمانيا تسعى لترحيل حارس سابق لأسامة بن لادن
أرشيفية
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وكالات
 
عقب ترحيل التونسي المشتبه في صلته بالإرهاب هيكل إس، يسعى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى ترحيل حارس سابق لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وقال زيهوف، في برلين إنه "من المقرر التطرق إلى هذه الحالة خلال أحد الاجتماعات"، وأضاف "هدفي هو التوصل إلى الترحيل في هذه الحالة أيضاً".

وتتعلق الحالة بتونسي مقيم في مدينة بوخوم الألمانية يدعى سامي إيه، وحتى الآن يُحظر ترحيل التونسي المتطرف إلى بلاده بسبب مخاوف من تعرضه للتعذيب هناك، ومن المرجح أن الوضع القانوني لهذه الحالة قد تغير بعد الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي لم تعترض فيه على ترحيل التونسي هيكل إس.، الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه خطير أمنياً. 

وكانت الشرطة الاتحادية الألمانية سلمت هيكل قبل ظهر أمس إلى السلطات التونسية، وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا رفضت دعوى لهيكل طالب فيها بعدم ترحيله، ورأت المحكمة أن ترحيل شخص مصنف على أنه خطير أمنياً إلى دولة مهدد فيها بالحكم عليه بالإعدام، لا ينتهك الدستور الألماني، إذا كان تنفيذ العقوبة مستبعداً.

وقال زيهوفر: "هذا حكم متعقل للغاية"، ورد الوزير بالإيجاب على سؤال حول ما إذا كان هذا الحكم سيكون له تبعات على حالة التونسي سامي إيه.
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