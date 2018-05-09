اتحاد الكرة يقرر استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر





كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لإتحاد الكرة عن موقف الإتحاد من استقدام حكام أجانب لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة والمقرر له 15 مايو الجاري.





وقال "سويلم" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": ثقة مجلس إتحاد الكرة في الحكام المصريين كان وراء تعيين حكم مصري لمباراة القمة الماضية، وكذلك لقاء الزمالك والاسماعيلي في نصف نهائي الكأس".





وأضاف: " الحكم محمد الحنفي تعرض لضغوط وهجوم عنيف خلال لقاء القمة وشهدت المباراة حالة توتر وعصبية كبيرة من جانب لاعبي القطبين خلال اللقاء ويجب تحيته علي الخروج بالمباراة لبر الأمان".





وواصل: "هاني أبوريدة يتواجد في فرنسا لرحلة علاجية ويتم مناقشته بشكل يومي في ملف التحكيم، ونهائي كأس مصر ظروفه تختلف عن مباراة القمة الماضية حيث بدأت المشاكل قبل الإعلان عن هوية حكم المباراة".





وأردف: "سموحة تقدم بطلب رسمي لخوض نهائي الكأس بتحكيم أجنبي وهو عكس رغبة الزمالك".





واستطرد: " قرر مجلس إتحاد الكرة استقدام طاقم حكام أجانب بالكامل لنهائي الكأس بين الزمالك وسموحة وننتظر موافقة هاني أبوريدة بشأن هذا الأمر".





وتابع: "موقف إتحاد الكرة من إسناد نهائي الكأس لتحكيم أجنبي يختلف عن القمة لأنها كانت تحصيل حاصل".





وأتم: "إتحاد الكرة حريص علي دعم الحكام المصريين ماديًا ومعنويًا، وقرارنا بإستقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر يأتي من منطلق حرصنا علي حكامنا وللحفاظ علي المستوي المميز الذين قدموه هذا الموسم وخوفًا من تأثرهم سلبيًا بما يتعرضون له من ضغوط وهجوم في الفترة الأخيرة".



