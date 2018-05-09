إشبيلية يفوز على ريال مدريد ويعزز فرصه في التأهل للدوري الأوروبي

نجح فريق إشبيلية في تحقيق الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مؤجلات الأسبوع الـ34 للدوري الإسباني.

سجل أهداف الفريق الأندلسي كلا من وسام بن يدر وميجيل لايون وراموس بالخطأ في مرماه في الدقائق 26و45و84 على التوالي، بينما سجل يورخا مايورال وراموس هدفي الريال.

وبهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده للنقطة 54 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 72 في المركز الثالث.