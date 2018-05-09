هل يعيد الأهلي عبد الله السعيد ؟



قرار تربوي

فور علم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتوقيع عبد الله السعيد مع الغريم التقليدي الزمالك ، قرر النادي الأهلي عرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة مع نهاية الموسم الجاري بعد تمديد عقده مع النادي لمدة موسمين للهروب من فخ توقيعه للزمالك.



وبعد مفاوضات بين الأهلي واللاعب تم إعارته إلى الدوري الفلندي من أجل الحفاظ على مستواه الفني والمشاركة في المباريات حتى لا يتأثر المنتخب الوطني بتراجع عبد الله السعيد.







رفض البدري

وعلى الرغم من أن قرار التخلص من عبد الله السعيد ورحيله عن الأهلي يرجع لمجلس الإدارة فقط الإ أن حسام البدري المدير الفني كان له رأي أخر في بداية الأزمة.



ورفض البدري فكرة استبعاد عبد الله السعيد من مباريات الأهلي عقب تمديد عقده وله تصريح خطير في هذا الأمر :" مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلي من عدمه قرار يخصني فقط".



وهو الأمر الذي دفعل مجلس الأهلي للوقوف أمام رغبة البدري في بقاء اللاعب أو عدم التفريط فيه وتم إعارته للدوري الفلندي بعد مشاركة على استحياء في التدريبات بشكل منفرد كنوع من العقاب.







رابع المستحيلات

تعالت أصوات داخل النادي الأهلي والجهاز الفني بعودة عبد الله السعيد للفريق بطريقة أو أخرى وقطع إعارته إلى الأهلي السعودي في الموسم المقبل بعد سقوط الأحمر المدوي أمام الزمالك في القمة 116 ثم الخروج من كأس مصر أمام الأسيوطي في مفاجأة من العيار الثقيل ، ثم الترنح في مواجهة الترجي التونسي بضربة البداية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باستاد برج العرب بالإسكندرية.



وعلى الرغم من حاجة الأهلي الضرورية لعودة عبد الله السعيد للفريق من جديد إلا أن قرار مجلس الإدارة برئاسة الخطيب لن يتم التراجع عنه تحت أي شكل من الأشكال أو مهما كانت الضغوط علة القلعة الحمراء رغبة من المجلس الحالي في إعلاء القيم والمبادئ بين لاعبي الأهلي.

أثار رحيل عبد الله السعيد لاعب فريق الأهلي إلى الدوري الفلندي حالة من الجدل بين الجهاز الفني بالقلعة الحمراء بقيادة حسام البدري وإدارة النادي الأحمر خاصة أن السعيد يعد العقل المدبر للأهلي طوال سنوات ماضية.وجاء رحيل عبد الله السعيد عن الأهلي بسبب توقيعه لنادي الزمالك بشكل سري يوم 26 فبراير الماضي وحصل على مقدم تعاقد وصل إلى 40 مليون جنيه.