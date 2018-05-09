هل يسير خالد جلال على خُطي 6 مدربين حققوا لقب الكأس مع الزمالك بالألفية الثالثة؟

قاد خالد جلال المدير الفني للزمالك فريقه للتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر وذلك بعدما تخطي عقبة الإسماعيلي بنتيجة 4/1 في لقاء الدور نصف النهائي للبطولة، وعقب اللقاء أعلن مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء تعيين "جلال" مدربًا للفريق لمدة موسم والاعتذار للسويسري كريستيان جروس الذي كان مرشحًا بقوة لقيادة الأبيض.



وضرب الزمالك موعدًا ناريًا في نهائي كأس مصر مع سموحة الذي أطاح بالأسيوطي سبورت خارج البطولة بعدما تغلب عليه 4/3 بركلات الترجيح، وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم 15 مايو الجاري، ويتطلع "جلال" لتحقيق أول ألقابه مع الفارس الأبيض.



ويتطلع خالد جلال لحصد لقب بطولة كأس مصر من أجل كسب ثقة إدارة القلعة البيضاء، وإسعاد الجماهير الذي تأمل في عدم خروج الفريق خالي الوفاض من البطولات في هذا الموسم المُخيب خاصة وأن الكأس الأمل الأخير للفريق من أجل المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعدما فرط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري للمصري البورسعيدي.



ونجح الزمالك في الوصول لنهائي كأس مصر 9 مرات سابقة خلال "الألفية الثالثة"، حقق اللقب 6 مرات، وفشل 3 مرات، ويتطلع خالد جلال للإنضمام للمدربين الذين استطاعوا حصد اللقب المحلي مع الفارس الأبيض في السنوات الماضية.



أول مدرب نجح في قيادة الزمالك نحو التتويج بلقب كأس مصر في "الألفية الثالثة" كان محمود سعد المدير الفني الحالي للإتحاد المصري لكرة القدم عام 2002، حيث أسندت الإدارة إليه قيادة الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل الألماني أوتوفيستر واستطاع التتويج باللقب علي حساب بلدية المحلة بهدف دون رد.



أما المدرب الثاني الذي قاد الزمالك للتتويج بكأس مصر في الألفية الثالثة كان الهولندي رود كرول الذي تولي قيادة الفريق عام 2007 واستطاع التتويج باللقب مع الأبيض عام 2008 بالفوز علي إنبي 2/1.



وفي عام 2013 قاد حلمي طولان الزمالك للتتويج بلقب الكأس علي حساب فريق وادي دجلة الذي فاز عليه بثلاثية نظيفة، وفي العام التالي 2014 حصد أحمد حسام "ميدو" اللقب مع الفريق الأبيض بعد الفوز علي سموحة بهدف دون رد.



وفي عام 2015 عاد المدربين الأجانب لقيادة الزمالك نحو لقب كأس مصر مرة أخري، وهذه المرة كان البرتغالي فيريرا الذي قاد الفريق للتتويج باللقب بعد الفوز علي الأهلي في النهائي 2/0، وفي 2016 قاد مؤمن سليمان الزمالك لحصد اللقب مجددًا علي حساب الغريم التقليدي الأهلي بالفوز عليه 3/1.



المثير في الأمر أن 5 من المدربين الـستة السالف ذكرهم رحلوا عن تدريب الزمالك بعد التتويج بلقب الكأس وهم (حلمي طولان – فيريرا – مؤمن سليمان – أحمد حسام ميدو – رود كرول)، بينما استمر محمود سعد فقط وانضم للجهاز الفني للبرازيلي كابرال في قيادة الفريق.



أما المدربين الذين فشلوا في حصد لقب كأس مصر مع الزمالك في "الألفية الثالثة" هم، البرتغالي مانويل كاجودا والذي خسر اللقب أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، أما الثاني هو الفرنسي هنري ميشيل والذي قاد الفريق للخسارة مجددًا أمام المارد الأحمر في نهائي البطولة عام 2007، وفي عام 2011 خسر الفارس الأبيض اللقب المحلي بقيادة حسن شحاتة وذلك بعد الهزيمة أمام إنبي 2/1.



يا تري هل يسير خالد جلال علي خطي السداسي (كرول وطولان وميدو ومحمود سعد وفيريرا ومؤمن سليمان) ويتوج بلقب الكأس مع الزمالك علي حساب سموحة يوم 15 مايو الجاري، أم يسقط في "فخ" الفشل الذي سبق وسقط فيه (حسن شحاتة وكاجودا وهنري ميشيل)؟؟.