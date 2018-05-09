"التضامن": ملتزمون بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح أصحاب المعاشات

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احترام الحكومة جميع أحكام القضاء ودرجات التقاضي، قائلة إن أي حكم قضائي نهائي يصدر لأصحاب المعاشات سيتم تنفيذه على الفور.





وقالت غادة والي، اليوم الأربعاء: "نحترم ونقدر وننفذ جميع أحكام القضاء، ونحترم كذلك درجات التقاضي والتي أقوم من موقعي كمسؤول في التحرك من خلال هذه الدرجات حتى لا أتعرض للمساءلة"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".





جاءت تصريحات الوزيرة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وردًا على سؤال حول حكم محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.





وذكرت والي، أن الحكم الصادر له صفة العمومية والشمول لمن خرج على المعاش قبل نهاية السنة المالية 2005، وأن هناك جوانب متعلقة بالحكم تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأي حكم نهائي سيصدر سيتم المثول له.





من جانبه، قال وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إن أي حكم يصدر، من حق أي طرف الطعن عليه، وليس عيبًا لجوء الحكومة لدرجات التقاضي والطعن على حكم صادر، ولكن العيب هو عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي.





وأضاف مراوان، أنه يجب التفريق بين الحكم وهو شخصي، وبين القانون وهو قاعدة عامة تطبق على الجميع، مشيرًا إلى أنه إذا صدر حكم يتم تنفيذه لصالح من رفع الدعوى القضائية وكسبها.أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، احترام الحكومة جميع أحكام القضاء ودرجات التقاضي، قائلة إن أي حكم قضائي نهائي يصدر لأصحاب المعاشات سيتم تنفيذه على الفور.





وقالت غادة والي، اليوم الأربعاء: "نحترم ونقدر وننفذ جميع أحكام القضاء، ونحترم كذلك درجات التقاضي والتي أقوم من موقعي كمسؤول في التحرك من خلال هذه الدرجات حتى لا أتعرض للمساءلة"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".





جاءت تصريحات الوزيرة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وردًا على سؤال حول حكم محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.





وذكرت والي، أن الحكم الصادر له صفة العمومية والشمول لمن خرج على المعاش قبل نهاية السنة المالية 2005، وأن هناك جوانب متعلقة بالحكم تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأي حكم نهائي سيصدر سيتم المثول له.





من جانبه، قال وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إن أي حكم يصدر، من حق أي طرف الطعن عليه، وليس عيبًا لجوء الحكومة لدرجات التقاضي والطعن على حكم صادر، ولكن العيب هو عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي.





وأضاف مراوان، أنه يجب التفريق بين الحكم وهو شخصي، وبين القانون وهو قاعدة عامة تطبق على الجميع، مشيرًا إلى أنه إذا صدر حكم يتم تنفيذه لصالح من رفع الدعوى القضائية وكسبها.