7 نجوم يرحلون بعد كأس إيطاليا عن أنديتهم





كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن عدد من لاعبي ميلان ويوفنتوس متوقع تركهم لأنديتهم بعد المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب أوليمبيكو في نهائي كأس إيطاليا.



وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن حارس المرمى بيبي رينا سينضم إلى ميلان مع مغادرة جيجي دوناروما لريال مدريد. كما أكد مغادرة ساوزو الذي يملك 40 مليون يورو شرط جزائي في عقده وسط اهتمام من ليفربول وتوتنهام.





ومن المتوقع أيضًا رحيل نيكولا كالينيتش عقب المباراة وسط اهتمام من الأندية الصين ية بالتعاقد معه والتي كانت مهتمة أيضًا بأندريه سيلفا الصيف الماضي. ومن المرجح أيضًا اعتزال جيجي بوفون بالإضافة لرغبة إنتر ميلان في التعاقد مع كوادو اساموا.



