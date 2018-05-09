رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر: لن نترك أحد يتجاوز القانون في علاج المواطن
الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:12 م
جهاد جمال
قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، إن تركيزه كان دائمًا على المستشفيات، وليس العيادات الخاصة، متابعًا أن من حق المريض أن يحصل على اهتمام.
وتابع محروس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أنه لن يترك أحد يتجاوز القانون في علاج المواطن، وهذا ليس شعارات.
وأضاف، على الجميع أن يعي أن المواطن هو رقم واحد في المنظومة، مضيفًا " أنا مادد إيدي للجميع"، مشيرًا إن أخطر ما يواجه المنظومة أن يكون هناك عمالة غير مؤهلة لممارسة المهنة، وهذا في القانون يؤدي إلى سحب الرخصة.
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