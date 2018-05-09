رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر: لن نترك أحد يتجاوز القانون في علاج المواطن

قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، إن تركيزه كان دائمًا على المستشفيات، وليس العيادات الخاصة، متابعًا أن من حق المريض أن يحصل على اهتمام.





وتابع محروس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أنه لن يترك أحد يتجاوز القانون في علاج المواطن، وهذا ليس شعارات.



