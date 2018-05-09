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ريال مدريد يضحي بنجمي الفريق من أجل "صلاح"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:04 م
ريال مدريد يضحي بنجمي الفريق من أجل صلاح
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مني العوضي
 

 

تدرس إدارة نادي ريال مدريد بيع عدد من النجوم، لتمويل صفقة التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي المتألق.

 

سجل "صلاح" 43 هدفًا في 50 مباراة خاضها بقميص ليفربول بجميع البطولات، بمعدل هدف كل 91 دقيقة، بينما تمكن من صناعة 15 هدفًا لزملائه.

 

كما أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، فأن فلورنتينو بيريز يرغب في بيع الثنائى جاريث بيل وكريم بنزيما لتمويل صفقة التعاقد مع صلاح، خاصة أن ليفربول الإنجليزي قد اشترط الحصول على مبلغ 200 مليون يورو لبيعه.

 

جدير بالذكر فأن صلاح قد انتقل لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من فريق روما الإيطالى بقيمة 42 مليون يورو بالإضافة لـ 8 مليون يورو كحوافز.

 

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول كريم بنزيما ريال مدريد جاريث بيل
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