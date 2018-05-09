عمرو أديب يطالب شيخ الأزهر بالقضاء على التمييز بين الطلاب والطالبات

علق الإعلامي عمرو أديب على حكم محكمة يساوي في التنسيق بين طلاب وطالبات الأزهر،: قائلًا: "عايزين مساواة في 2018 بين الراجل والست".





وطالب "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالنظر في هذه القضية للقضاء على التميز بين الطلاب والطالبات في جامعة الأزهر، معقبًا: "ربنا والدستور قال ما فيش تمييز".



