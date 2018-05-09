شاهد.. سائق يدهس مجموعة من المواطنين وسيدة حامل

عرض برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة دهس سيدة حامل ومجموعة من المواطنين بسوهاج بسيارة ملاكي يقودها سائق متهور.





وقالت دينا زاخر، السيدة التي تعرضت للحادث، خلال مداخلة تليفونية بالبرنامج، إنها حامل في الشهر الثامن ولديها مشكلات في العظام، متابعة: "الحمدلله أنا بخير والجنين حالته مستقرة".



