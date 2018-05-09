سميرة سعيد تحيي حفلا خيريا للتوعية ضد مرض السرطان

تحيى الديفا سميرة سعيد، بعد غد الجمعة، حفلا خيريا للتوعية ضد مرض السرطان.





ومن جانبه قال الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام مدير مركز أبحاث طب عين شمس، ورئيس الجمعية المقيمة للحفل، إن عدد حالات الأورام الجديدة فى مصر حوالى ١١٥ ألف حالة سنويا، سوف تزيد للأسف إلى ٣٥٠ ألف حالة بحلول عام ٢٠٥٠.





وسوف تقوم الجمعية بتكريم الفنانة القديرة سميرة سعيد على تبرعها لإحياء الحفل، ودعمها المستمر لمكافحة المرض، وإنجاح الحملة التوعوية.