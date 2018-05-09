"صقر": تقرير العفو الدولية بشأن الحبس ألإنفرادي بالسجون المصرية "مُسيس"

قالت النائبة غادة صقر أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن كافة المعلومات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والذي جاء تحت عنوان "سحق الإنسانية.. إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية" غير صحيحة على الإطلاق ولا أساس لها من الصحة ومُسيس.





وأضافت صقر، أن أهداف منظمة "العفو الدولية" التخريبية مثلها مثل الأهداف الخبيثة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية والتي نشرت مُؤخرًا تقرير بعنوان "أزمة إنسانية تهدد شمال سيناء" بشأن إحراج مصر أمام دول العالم بمعلومات كاذبة وإشاعات مُغرضة، مُؤكدة أن تلك التقارير ما هو إلا مادة مدفوعة الأجر من قبل مُمولي تلك المنظمات المشبوهة الإرهابية بهدف إثارة الرأي العام الدولي حيال مصر.





كما أكدت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن كافة تلك المُخططات لم ولن تسفر عنها أي شيء؛ لأن الدولة المصرية قائمة على أسس وقواعد احترام القانون والدستور.



