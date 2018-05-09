شريف إدريس يحتفل بعيد ميلاد نجلته حبيبة

احتفل الفنان شريف إدريس، بعيد ميلاد نجلته حبيبة السابع.

ونشر إدريس، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تدوينة كتب فيها: "زي النهارده من 7 سنين في مثل هذا اليوم رزقني الله العظيم..بأجمل وأحن روح في الكون".

وأضاف إدريس: "رزقني بحبيبة شريف إدريس..مافيش كلام يوصف مشاعري بيها بس بجد بعشق كل لحظه وكل ذكري بيني وبينها حتي لو كانت حاجه لا تذكر..بعشقك يا بيباااا.. كل لحظه وانتي جوه قلبي".

ويشترك إدريس مع المخرج ياسر سامي والفنان محمد رمضان فى مسلسل "نسر الصعيد".

مسلسل نسر الصعيد تأليف محمد عبدالمعطى ويشارك فى بطولته وفاء عامر وسيد رجب وهاجر عفيفى ودرة وإنتاج العدل جروب.