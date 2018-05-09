"الوزراء": وزير التعليم لم يغير تصريحاته حول النظام الجديد

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لم يغير تصريحاته، لكن البعض أثرها بشكل مختلف.





وتابع سلطان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن النظام الجديد سيتم البدء به في سبتمر القادم.



