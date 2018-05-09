ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الوزراء": وزير التعليم لم يغير تصريحاته حول النظام الجديد

الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:55 م
الوزراء: وزير التعليم لم يغير تصريحاته حول النظام الجديد
طباعة
جهاد جمال
 
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لم يغير تصريحاته، لكن البعض أثرها بشكل مختلف. 

وتابع سلطان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن النظام الجديد سيتم البدء به في سبتمر القادم. 

وأضاف، أن المنظومة الجديدة سيكون فيها فكر جديد، مشيرًا إلى أن هذا التطوير في منظومة التعليم مطروح منذ فترة، والدولة كانت حريصة للنظر للتعليم من منظور متكامل. 
المزيد عن: وزارة التربية والتعليم النظام الجديد أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
3
x
12:00
1
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
0
x
13:00
0
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
1
x
20:45
1
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
1
x
20:45
1
آرسنال
توتنهام هوتسبير
1
x
21:00
0
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
2
x
21:00
1
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
5
x
20:00
1
فياريال
إشبيلية
1
x
21:30
0
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
0
x
21:00
0
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
1
x
20:30
0
الجزائر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 10:20:01 PM