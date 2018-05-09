"الوزراء": وزير التعليم لم يغير تصريحاته حول النظام الجديد
الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:55 م
جهاد جمال
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لم يغير تصريحاته، لكن البعض أثرها بشكل مختلف.
وتابع سلطان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن النظام الجديد سيتم البدء به في سبتمر القادم.
وأضاف، أن المنظومة الجديدة سيكون فيها فكر جديد، مشيرًا إلى أن هذا التطوير في منظومة التعليم مطروح منذ فترة، والدولة كانت حريصة للنظر للتعليم من منظور متكامل.
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