سفير كينيا بمصر: يجب أن يكون هناك اجتماعات بين دول حوض النيل لحل أزمة سد النهضة

قال أوتيينو جوف، سفير كينيا لدى مصر، إنه يوجد بكينيا أكثر من 42 قبيلة ويوجد بها تنوع ثقافي متميز.





وأضاف "جوف"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، اليوم الأربعاء، أنه من السهل جدًا الحصول على فيزا لدولة كينيا، وخاصة للمصريين، حيث يحصلوا عليها فقط في المطار.





وتابع، أنه يجب أن يكون هناك اجتماعات بين دول حوض النيل للتوصل لصيغة تفاهم لحل أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن مصر تعتمد على النيل كمصدر أساسي، ولايجب أن يكون أي ضرر من النيل، وأن يسعى الثلاث دول لإيجاد حل مشترك.



