سفير كينيا بمصر: يجب أن يكون هناك اجتماعات بين دول حوض النيل لحل أزمة سد النهضة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:55 م
رقية جمال
قال أوتيينو جوف، سفير كينيا لدى مصر، إنه يوجد بكينيا أكثر من 42 قبيلة ويوجد بها تنوع ثقافي متميز.
وأضاف "جوف"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، اليوم الأربعاء، أنه من السهل جدًا الحصول على فيزا لدولة كينيا، وخاصة للمصريين، حيث يحصلوا عليها فقط في المطار.
وتابع، أنه يجب أن يكون هناك اجتماعات بين دول حوض النيل للتوصل لصيغة تفاهم لحل أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن مصر تعتمد على النيل كمصدر أساسي، ولايجب أن يكون أي ضرر من النيل، وأن يسعى الثلاث دول لإيجاد حل مشترك.
وشدد، على أن الشعب المصري ودود ومرحب جدًا، وطقس مصر جيد جدًا، معربًا عن سعادته هو وأسرته للتواجد في مصر.
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