تفاصيل مقتل مزارع بأحدى قرى كفرالشيخ

تمكن ضباط مباحث مركز كفر الشيخ، من كشف غموض العثور على جثة مزارع مصاب بطلق ناري بالصدر، داخل أحد الأحواش بعزبة المنياوي التابعة لقرية كفر متبول بمركز كفرالشيخ، حيث تبين أن المجني عليه أطلق عيار ناري من بندقية خرطوش علي نفسه،أسفرت عن إصابته التى أودت بحياته في الحال،وذلك لسوء حالته النفسية بسبب إدمانه الأقراص المخدرة.



كان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ،قد تلقي إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ،من "م.م" 60 عامًا،مزارع، بالعثور علي جثة نجله "حسن" 28 عامًا،مزارع، مقتولًا وملقاة داخل أحد الأحواش الواقعة على أطراف القرية.



بالفحص تبين أن مكان الجثمان عبار حوش مبني بالبلوك الأبيض ارتفاع مترين غير مركب عليه باب مساحة 150 متر، يبعد عن الكتلة السكنية بـ2 كيلو متر، ويقع بداخله غرفتين مسقوفتين بالعروق الخشبية وقش الارز ملك " محسن.م.ش "، ووجود جثة المجني عليه بداخله مرتديًا تي شيرت بيج اللون وبنطال أزرق جينز، وبها آثار طلق ناري.



وبسؤال صاحب البلاغ قرر بأنه قام بالبحث عن نجله "المجني عليه"،وذلك لإصطحابه إلي العمل في حقله الزراعي،إلا أنه فوجئ بالعثور عليه مقتولًا ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2547 لسنة 2018 إدارى المركز، واُخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، والتى انتقلت وناظرت الجثة وقررت نقلها إلى مستشفي كفر الشيخ العام،وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.



امر مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي،وضباط وحدة مباحث مركز كفر الشيخ والرائد رامي عبد الصمد،رئيس مباحث المركز ومعاونوه وبالتنسيق مع فرع الأمن العام لكشف غموض وملابسات الجريمة.



وبفحص المترددين على منزل المجني عليه وخط سير كل منهم وقت ارتكاب الجريمة، والمقربين منه ومعاينة مكان العثور على الجثة بالاستعانة بضباط خبراء الأدلة الجنائية، ومتابعة تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية واستخلاص دلالات الصفة التشريحية والآثار المرفوعة من مسرح الحادث، تبين أن المجني عليه مصاب بعيار ناري واحد من سلاح خرطوش علي مسافة 3 سم من الجسم.



كما تبين انه أطلق عيار ناري من بندقية خرطوش "أجنبية الصنع" علي نفسه،أسفرت عن إصابته التي أودت بحياته في الحال،لمروره بأزمة نفسية حادة نظرًا لتعاطيه الأقراص المخدرة، وبإعادة استجواب والد المجني عليه مرة آخري،قرر بأن نجله "المجني عليه" انتحر، مشيرًا إلى أنه عثر علي بندقية خرطوش أجنبية الصنع عيار 12 مم، ذات خزينة تتسع لخمس طلقات بداخلها ظرف فارغ عثر عليه بجوار جثة " القتيل" وأنه قام بإخفاء السلاح الناري الذي عثر عليه في مسرح الجريمة، لخوفه من الفضيحة.



وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة،مؤكدًا أن نجله كان يعانى من حالة عصبية مستمرة، نظرًا لتعاطيه الأقراص المخدرة، ما أدي إلى سؤ حالته النفسية وتهديده الدائم بالانتحار، وتحرر المحضر رقم 5894 إداري مركز كفر الشيخ لسنة 2018،وبعرض والد "المجني عليه" علي النيابة العامة،قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

