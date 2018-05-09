مدحت العدل: لم نعلم وضع فضل شاكر القانوني وسنزيل أغنيته من تتر مسلسل يسرا
الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:41 م
داليا الحسين
أكد السيناريست مدحت العدل، أنه سيتم إزالة أغنية فضل شاكر من تتر مسلسل الفنانة يسرا، موضحا: "نحترم مشاعر الشعب اللبناني ولن نستمر في التعاقد مع فضل شاكر".
وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه لم يكن يعلم الوضع القانوني لفضل شاكر في لبنان، مشيرا إلى أنه اعتقد أن مشاكل "شاكر" القضائية انتهت.
وتابع: "ما حدث خطأ ونتراجع عنه، نحن مع القانون والجيش اللبناني ونقف ضد أي متطرف، مؤكدا على وقفه بجانب كل الشعوب العربية.