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عمرو أديب: المعارضة في مصر موسمية.. "بيطلعوا أسبوع في السنة"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:50 م
عمرو أديب: المعارضة في مصر موسمية.. بيطلعوا أسبوع في السنة
عمرو أديب
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المعارضة في مصر موسمية، متسائلًا: "فين خالد علي وحمدين صباحي دلوقتي، مش بيطلعوا غير أسبوع في السنة". 

وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن هناك أجهزة مخابرات في مصر تجيب كل يوم عن أكثر شخص مؤثر في مصر، معقبًا: "دي معلومة، مش بقول كده ،وخلاص"، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان لم تمت وما زالت لديها الكثير من الأموال. 

وطالب بوجود رؤية للحياة السياسية في مصر حتى لا نتفاجئ بالإخوان في السلطة مرة أخرى، متابعًا:" الإخوان وصلوا للحكم بعد 80 سنة طوبة على طوية، بنفس طريقة النمل".
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