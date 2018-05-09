"التموين": أنشأنا 300 معرض "أهلًا رمضان"



وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ltc"، أن جميع معارض المحافظات فتحت أبوابها للجمهور، لافتًا إلى أن عدد معارض أهلًا رمضان 300 معرض شاملة معارض السلاسل والتجمعات التجارية الكبيرة.

وأشار إلى أن هناك فارق بين الأسعار في المعارض والأسعار السوقية.



قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إنهم إنتهوا من افتتاح معرض أهلًا رمضان بمركز القاهرة الدولي، مشيرًا إلى أن المعرض سيفتح بابه من غد من الـ 11 صباحًا وحتى الـ 10 مساءًا.