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اعتزال الكابيتانو.. موعد مباراة الأهلي وأياكس والقنوات الناقلة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:43 م
اعتزال الكابيتانو.. موعد مباراة الأهلي وأياكس والقنوات الناقلة
حسام غالي
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مني العوضي
 


يخوض النادي الأهلي مباراة ودية قوية أمام أياكس أمستردام الهولندي، يوم الجمعة المقبلة في الإمارات، وذلك في إطار مهرجان اعتزال قائد المارد الأحمر حسام غالي.

 

 وتقام مباراة الأهلي وأياكس، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، كما يتم نقل المباراة على قناتي صدى البلد والأهلي.

 

ومن المنتظر أن يشارك في مهرجان توديع حسام غالي العديد من نجوم الكرة المصرية من أبرزهم محمد بركات وعماد متعب نجمي القلعة الحمراء وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك المعتزل.

 

بعد مباراة اعتزال الكابيتانو سوف تطير بعثة الأهلي، يوم السبت من الإمارات إلى أوغندا للمباراة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

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