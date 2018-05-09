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إصابة شرطيين خلال مطاردة متهم بمنطقة البدرشين

الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:41 م
إصابة شرطيين خلال مطاردة متهم بمنطقة البدرشين
أرشيفية
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أصيب أمين شرطة بطلق ناري وضابط بكدمات وسحجات بالجسم، خلال مطاردة متهم بمنطقة البدرشين. 

البداية كانت في أثناء مرور حملة أمنية من قوات مركز البدرشين؛ لتفقد الأوضاع بدائرة المركز، اشتبهوا في أحد الأشخاص الذي لاذ بالفرار فور مشاهدته للقوات واختبأ بمنطقة زراعية متاخمة للطريق، وأطلق أعيرة نارية تجاه القوات نتج عنها إصابة "عماد قرني" أمين الشرطة بالفخذ، وإصابة ضابط بكدمات وسحجات.

وعلى الفور تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم عقب مطاردته بالأراضي الزراعية، وتبين أنه "عمرو ر." سبق اتهامه في إحدى القضايا وتم نقل المتهم إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

المزيد عن: كدمات وسحجات قوات مركز البدرشين حملة أمنية البدرشين أمين شرطة أعيرة نارية
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