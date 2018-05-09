شفارتزمان يضرب موعدا ناريا مع نادال ببطولة مدريد

وضع الأرجنتيني دييجو شفارتزمان حدا لمسيرة الإسباني فيليسيانو لوبيز في بطولة مدريد لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بعدما تغلب عليه في الدور الثاني اليوم الأربعاء بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5 و2-6 و6-2 ليضرب موعدا في ثمن النهائي مع المصنف الأول عالميا، الإسباني رافائيل نادال.

وبعد مباراة قوية استغرقت ساعتين و19 دقيقة تمكن الأرجنتيني من تحقيق فوزه الأول على لوبيز في ثاني مباراة تجمعهما بعد تلك في بطولة سيدني الأسترالية بداية العام في ثمن النهائي.

وسيلتقي شفارتزمان، الفائز ببطولة ريو دي جانيرو هذا العام، مع نادال في دور الـ16 بعدما أطاح حامل اللقب بالفرنسي جايل مونفيس بمجموعتين دون رد 6-3 و6-1.