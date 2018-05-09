بعد إقترابه من المقاصة.."الفجر الرياضي" يُسلط الضوء علي مسيرة "القناص" عماد متعب

أصبح عماد متعب مهاجم الأهلي علي أعتاب الانتقال لنادي مصر المقاصة وذلك بعد توصل إدارة النادي الفيومي لإتفاق لضم المهاجم المُخضرم لمدة عام واحد، بعد إنتهاء إعارة اللاعب لنادي التعاون السعودي ورفض مسئولي القلعة الحمراء تجديد إعارته.





ويُلقي "الفجر الرياضي" في هذا التقرير الضوء علي مسيرة عماد متعب بعد إقتراب إنتقاله لمصر المقاصة:-





وُلد عماد متعب في 20 فبراير لعام 1983 (35 عامًا) في مدينة "بلبيس" التابعة لمحافظة الشرقية، بدأ مسيرته الكروية مع نادي بلبيس الرياضي حتي سن 12 عامًا، وانضم بعدها لصفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي واستطاع أن يلفت أنظار الجميع بفضل موهبته الكروية الرائعة وقدراته التهديفية المميزة، ولعب ضمن مختلف الفئات العمرية بالقلعة الحمراء، وتم تصعيده للفريق الأول في عهد المدرب البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كـ"بديل" في مباراة بلدية المحلة في نوفمبر 2003، وسجل أول أهدافه مع المارد الأحمر في شباك فريق أسمنت السويس في موسم 2004/2005، وفاز الأحمر 3/0.





شارك عماد متعب خلال مسيرته مع الأهلي في 320 مباراة بواقع ( 190 مباراة بالدوري – 24 مباراة بكأس مصر – 3 مباريات بالسوبر المحلي – 93 مباراة بالبطولات الأفريقية - 9 مباريات بكأس العالم للأندية – مباراة واحدة ببطولات العرب).



سجل عماد متعب خلال مشواره مع الأهلي 124 هدفًا (75 بالدوري – 19 بكأس مصر – 28 بالبطولات الأفريقية – هدفين في كأس العالم للأندية)، وحصل "القناص" علي لقب هداف الدوري موسم 2004/2005 بعدما سجل 15 هدفًا.



وحصد "متعب" خلال مسيرته مع النادي الأهلي العديد من الألقاب والبطولات بلغت "30 بطولة" وهي: 10 الدوري المصري – 3 كأس مصر – 7 السوبر المصري – 5 دوري أبطال أفريقيا – 1 الكونفيدرالية – 4 السوبر الأفريقي)، بالإضافة لحصوله علي برونزية كأس العالم للأندية مع المارد الأحمر عام 2006.



خاض عماد متعب تجربة إحترافية خلال مشواره الكروي ضمن صفوف فريق إتحاد جدة السعودي موسم 2008/2009، ولعب "متعب" مع الفريق الاتحاداوي 24 مباراة في مختلف البطولات وسجل 13 هدفًا، وحصد لقب الدوري السعودي مع الاتحاد، ولكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي أنهت مشواره بالملاعب السعودية سريعًا وعاد للأهلي مرة أخري.



حاول عماد متعب خوض تجربة إحترافية أوروبية عام 2010 بالإنضمام لصفوف نادي ستاندرلياج البلجيكي بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي، وبعد الإتفاق علي توقيع عقود إنتقاله للفريق لمدة موسمين قرر اللاعب بشكل مفاجئ الاعتذار للنادي البلجيكي علي إتمام التعاقد وقرر البقاء في مصر، وترددت أنباء أن تراجعه جاء بسبب وجود أزمة في التجنيد، وذلك دفع ستاندرلياج لإتهام اللاعب بالهروب وتقدم بشكوي ضده للإتحاد الدولي "فيفا" قبل أن يتم تسوية الأمور مع إدارة النادي وإنهاء الأزمة وعاد "متعب" للأهلي مرة أخري.



أما عن مسيرته الدولية لعب عماد متعب ضمن المنتخبات الوطنية منذ بدايته، حيث شارك مع منتخب الشباب تحت 21 عامًا وقاده للتتويج ببطولة الأمم الأفريقية 2003 ووصل معه للدور الثاني ببطولة كأس العالم في اليابان، كما شارك "متعب" مع المنتخب الأوليمبي.



انضم "متعب" للمنتخب الأول عام 2004 وسجل أول أهدافه الدولية معه في شباك بلغاريا في مباراة ودية جمعت المنتخبين في 28 نوفمبر 2004 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وشارك "متعب" في 72 مباراة دولية مع منتخب الفراعنة، وسجل 29 هدفًا، وتوج مع المنتخب بلقب بطولة الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 2006، 2008، 2010، ولقب دورة الألعاب العربية عام 2007 والذي حصل خلالها علي لقب هداف البطولة.



انتقل عماد متعب لصفوف التعاون السعودي في يناير الماضي علي سبيل الإعارة، وذلك بعدما فقد الأمل في الحصول علي فرصة المشاركة مع النادي الأهلي، وشارك "متعب" في 9 مباريات مع الفريق السعودي بواقع (480 دقيقة لعب) وسجل هدفًا يتيمًا في مباراة ودية لفريقه أمام الجندل، ورفض مسؤولي الأهلي تجديد إعارة اللاعب في الدوري السعودي، ليُصبح قاب قوسين أو أدني من الانتقال لصفوف فريق مصر المقاصة الذي توصل إلي إتفاق بشأن ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.