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معوض : حلم الرجل الأول مؤجل.. وبطولة إفريقيا حلم الأهلي

الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:35 م
معوض : حلم الرجل الأول مؤجل.. وبطولة إفريقيا حلم الأهلي
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عمرو مصطفى
 
أكد سيد معوض مدرب النادي الأهلي أنه لا يفكر في منصب الرجل الأول في الوقت الحالي.

وقال معوض عبر برنامج "خاص مع سيف" على "أون سبورت" :"لا أفكر في الوقت الحالي في تولي المنصب الأول وهو مشروع مؤجل بالنسبة لي حالياً". 

وواصل:" نسعى للفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم فهي الحلم الأهم للأهلي في الوقت الحالي والعودة من جديد لكأس العالم للأندية".
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