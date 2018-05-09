معوض : حلم الرجل الأول مؤجل.. وبطولة إفريقيا حلم الأهلي



وقال معوض عبر برنامج "خاص مع سيف" على "أون سبورت" :"لا أفكر في الوقت الحالي في تولي المنصب الأول وهو مشروع مؤجل بالنسبة لي حالياً".



وواصل:" نسعى للفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم فهي الحلم الأهم للأهلي في الوقت الحالي والعودة من جديد لكأس العالم للأندية".

أكد سيد معوض مدرب النادي الأهلي أنه لا يفكر في منصب الرجل الأول في الوقت الحالي.