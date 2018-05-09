معوض : حلم الرجل الأول مؤجل.. وبطولة إفريقيا حلم الأهلي
الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:35 م
عمرو مصطفى
أكد سيد معوض مدرب النادي الأهلي أنه لا يفكر في منصب الرجل الأول في الوقت الحالي.
وقال معوض عبر برنامج "خاص مع سيف" على "أون سبورت" :"لا أفكر في الوقت الحالي في تولي المنصب الأول وهو مشروع مؤجل بالنسبة لي حالياً".
وواصل:" نسعى للفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم فهي الحلم الأهم للأهلي في الوقت الحالي والعودة من جديد لكأس العالم للأندية".
وقال معوض عبر برنامج "خاص مع سيف" على "أون سبورت" :"لا أفكر في الوقت الحالي في تولي المنصب الأول وهو مشروع مؤجل بالنسبة لي حالياً".
وواصل:" نسعى للفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم فهي الحلم الأهم للأهلي في الوقت الحالي والعودة من جديد لكأس العالم للأندية".