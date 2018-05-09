جمال عبدالعظيم: انجاز قانون الجمارك والربط الالكترونى على رأس أولوياتى

قال الدكتور جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أنه سيعمل خلال الفترة القادمة لإنجاز مشروع قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية والإنتهاء من التطوير التكنولوجى الشامل لآليات العمل بمصلحة الجمارك وتطبيق منظومة الشباك الواحد والربط الإلكترونى الذى سيوفر الوقت ويعمل على تسهيل وتيسير التجارة الدولية وزيادة تدفق الإستثمارات.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك الجديد على أنه سيعمل على إحكام لرقابة على المنافذ الجمركية وعمليات الإستيراد لمنع كل سبل التحايل للتهرب من الجمارك لتحقيق الحصيلة الجمركية المستهدفة وتوفير الحماية للصناعة الوطنية.

وأكد على أنه سيبذل أقصى الجهود الممكنة للإنجاز وتحقيق الأهداف المنوطة بمصلحة الجمارك من أجل وطننا الغالى.

وتقدم عبدالعظيم، بالشكر والتقدير للدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك السابق على جهودة المخلصة والعظيمة خلال عمله طوال السنوات السابقة لتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وعلى آداءه الرائع الذى كان محل إشادة من الجميع.

كما تقدم عبدالعظيم، بالشكر للعاملين بمصلحة الجمارك على آدائهم المشرف ودورهم الوطنى العظيم لحماية المنافذ والحدود ومكافحة التهرب الجمركى.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على تحقيق آمال ومطالب السادة الزملاء العاملين بمصلحة الجمارك فى توفير التقدير المادى والأدبى المناسب فى ظل الدور الهام والمنوط بهم والذى يليق بجهودهم وتضحياتهم.

كما أوضح أنه سيعمل لحل جميع المشاكل مؤكدا على أنه سيعطى أهمية خاصة لإنجاز ملفات الترقيات والتسويات والتنقلات والإنتدابات ووضع حد لمعاناة الزملاء الذين تم إحالتهم للمعاشات وحصولهم على كافة مستحقاتهم.